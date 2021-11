Er lässt die Seele baumeln! Rocklegende Mick Jagger (78) ist seit sieben Jahren mit der ehemaligen Balletttänzerin Melanie Hamrick (34) überglücklich liiert. Ihr Privatleben halten die beiden aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten gibt es mal einen Netzbeitrag oder Paparazzibilder. Doch vor wenigen Tagen wurden solch seltene Pics wieder mal veröffentlicht: Fotografen erwischten Mick und Melanie bei einem entspannten Strandspaziergang!

Am Dienstag sichteten Paparazzi die zwei am Beach von Miami. Total lässig und entspannt flanierte das Pärchen den Sandstrand entlang. Während der 78-Jährige auf ein schwarzes Outfit mit beigefarbenem Hut setzte, entschied sich die ehemalige Tänzerin für ein sommerliches Blumenkleid. Entspannung kam bei diesem kurzen Trip ans Meer aber auch nicht zu kurz: Mick relaxte nämlich auch in einem Liegestuhl. Via Instagram schrieb er: "Ich genieße es gerade hier in Miami."

Aktuell tourt der Frontman der Rolling Stones mit seiner Band durch die USA. Bei ihrer Auftaktshow in Las Vegas hatten die Stones ganz besondere Unterstützung: Die Eurovision Song Contest-Gewinner Måneskin hatten zusammen mit Mick und Co. die Bühne gerockt. "Großartige Nacht in Vegas mit Måneskin", hatte das Rolling-Stones-Urgestein im Netz geschrieben.

MEGA Mick Jagger im Miami, November 2021

Instagram / mickjagger Mick Jagger, Musiker

Instagram / maneskinofficial Die Band Måneskin mit Mick Jagger

