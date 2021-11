Lovelyn Enebechi (25) gewährt ihren Fans weitere Einblicke in ihre Schwangerschaft! Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin aus dem Jahr 2013 erwartet im Moment zum ersten Mal Nachwuchs: Gemeinsam mit ihrem Verlobten darf sie sich auf einen kleinen Sohn freuen – und inzwischen ist die werdende Mutter auch schon im siebten Monat. Lovelyn ungeborenes Kind ist jetzt schon so groß wie ein Kürbis!

Diese süße Neuigkeit teilte Lovelyn ihren Fans jetzt in ihrer Instagram-Story mit: Mittels einer App hat die Mama in spe erfahren, dass sich ihr Baby im Laufe der Monate von der Größe eines Mohnsamens bis zum Ausmaß eines kleinen Kürbisses entwickelt habe. Zudem gab die 25-Jährige preis, dass sie sich derzeit in der 25. Schwangerschaftswoche befindet.

Die Vorbereitungen auf die Ankunft des kleinen Wunders laufen auch bereits auf Hochtouren: Auf der Fotoplattform ließ Lovelyn ihre Fans bereits in das voll eingerichtete Kinderzimmer blicken. Die ehemalige GNTM-Beauty entschied sich bei der Einrichtung für Möbel in Weiß. Zudem setzte sie in dem liebevoll gestalteten Raum mit beigen Elementen Akzente.

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi bei ihrer Gender-Reveal-Party

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im November 2021

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Model

