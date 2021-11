Ist Mareike Beluga (26) etwa schon bald unter der Haube? Spätestens seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel interessieren sich die Fans für den Alltag der ehemaligen Profibasketballerin – insbesondere in Bezug auf deren Liebesleben. So wurde die Blondine in der Vergangenheit schon mehrfach von Followern mit einem Mann an ihrer Seite gesichtet. Bisher bestätigte die Beauty allerdings nicht, ob sie tatsächlich vergeben ist. Doch jetzt kommt der Knaller: Ist Mareike vielleicht sogar schon verlobt?

Mit einem TikTok-Video lässt Mareike die Gerüchteküche jedenfalls ordentlich brodeln. Neben dem zufriedenen Lächeln spricht der Text im Video offenbar ganz für sich: "Wenn du realisierst, dass du mit Mitte zwanzig in deinem zwei Millionen Loft in Berlin wohnst, als internationales Model arbeitest, deine eigene Marke hast und mit der Liebe deines Lebens verlobt bist!" Heißt das, Mareike hat also einen Antrag bekommen?

Einige ihrer Fans sind von diesen vermeintlichen Neuigkeiten jedenfalls irritiert. "War sie bei GNTM nicht Single? Das ging dann aber schnell!" oder "Äh, was habe ich verpasst?" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag. Auf ihrem Instagram-Profil bewahrt Mareike bisher zu der möglichen Verlobung allerdings noch Stillschweigen.

Instagram / mareikebeluga Netz-Star Mareike Beluga

Instagram / mareikebeluga Model Mareike Beluga

Instagram / mareikebeluga Mareike Beluga, Influencerin

