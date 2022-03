Sie findet das Entsetzen übertrieben! In dieser Woche stand bei Germany's next Topmodel die große Typveränderung an – die wohl am meisten gefürchtete Folge einer jeden Staffel. Besonders hart traf es dabei Kandidatin Vanessa, deren Haare nicht nur auf Kinnlänge gekürzt, sondern auch blau-grün gefärbt wurden. Im vergangenen Jahr musste sich Mareike Beluga (27) von ihrer langen Mähne verabschieden. Im Promiflash-Interview hat sie eine klare Meinung zum GNTM-Umstyling!

"Ich bereue es gar nicht", erklärte Mareike im Gespräch mit Promiflash im Hinblick auf ihre große Veränderung damals. Auch den Aufruhr, der sich in jeder Staffel entwickelt, könne sie nicht nachvollziehen: "Jeder weiß, dass jedes Jahr ein Umstyling erfolgt. Daher sollte man nicht blauäugig davon ausgehen, dass es einen selber nicht trifft." Jede Kandidatin, die sich bewirbt, müsse das eben mit einkalkulieren, findet die 27-Jährige.

Generell stehe sie der großen Typveränderung zwiespältig gegenüber, betonte Mareike: "Heidi versucht schon, das Beste aus den jeweiligen Mädchen herauszuholen, man darf aber nicht vergessen, dass es eine Fernsehshow ist." Das Drama, das sich regelmäßig um das Umstyling entspinnt, sei den Machern durchaus willkommen, sagte sie abschließend.

ProSieben / Richard Hübner Vanessa Kunz, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

Instagram / mareikebeluga Model Mareike Beluga

Instagram / tothemandm Mareike Beluga im Oktober 2019

