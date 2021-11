Dieser lässige Look kann sich sehen lassen! Sharon Osbourne (69) bezaubert ihre Fans sowohl mit entspannten als auch glamourösen Styles. Besonders das Ausprobieren unterschiedlicher Haarfarben hat es ihr angetan. Zudem hält sich die ehemalige X Factor-Jurorin körperlich fit und sagte noch im vergangenen Jahr ihren Extra-Kilos umgehend den Kampf an. Nun flanierte die Ehefrau von Rocker Ozzy Osbourne (72) entspannt durch Beverly Hills: So jugendlich ist die TV-Bekanntheit unterwegs.

Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Sharon während eines Spaziergangs. In Sneakern und ganz in Schwarz gekleidet lief sie mit ihrer Tochter Kelly Osbourne (37) durch die Straßen. Ihre roten Locken bedeckte Sharon dabei mit einem weißen Sonnenhut und kombinierte dazu eine runde Sonnenbrille. Statt auf Make-up setzte die 69-Jährige auf Natürlichkeit.

Fotos mit Sharons Tochter Kelly waren eine Zeit lang eine echte Rarität. Erst zu Anfang des Jahres gestand die 37-Jährige öffentlich einen Drogenrückfall und ließ sich sogar in eine Entzugsklinik einweisen. Seit mittlerweile fünf Monaten ist Kelly nun aber wieder trocken.

MEGA Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

Instagram / jackmartincolorist Sharon Osbourne im Februar 2020

Getty Images Sharon Osbourne auf einem Event in London im Juli 2017

