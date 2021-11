Ein großer Schritt für Romeo Beckham (19) und Mia Regan. Vor rund zwei Jahren verrieten der Fußballer und das Model, dass sie frisch verliebt seien. Seitdem gehen die beiden Turteltauben gemeinsam durchs Leben. Auch im Netz zeigt das Paar immer wieder, wie glücklich es miteinander ist. Doch bisher präsentierten sich die beiden nur selten zusammen bei öffentlichen Events. Nun liefen Romeo und seine Mia zum ersten Mal gemeinsam über den roten Teppich.

Bei den Fashion Awards 2021, die Anfang der Woche in London verliehen wurden, posierten der Beckham-Sprössling und seine Partnerin gemeinsam für die Fotografen. Dabei wirkte das Paar sehr glücklich, endlich wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit aufzutreten. Verliebt lächelten sie in die Kamera oder warfen sich vielsagende Blicke zu, wie die Aufnahmen von der Veranstaltung beweisen. Außerdem ließen sich die beiden beispielsweise mit dem britischen Model Neelam Gill ablichten, das in einem fliederfarbenen Kleid alle Blicke auf sich zog.

Für die glamouröse Preisverleihung hatten sich die beiden 19-Jährigen ordentlich in Schale geschmissen. Von Kopf bis Fuß waren Romeo und Mia in Schwarz gekleidet. Während sich der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) für einen edlen Anzug entschied, verzauberte seine Freundin in einem wadenlangen Kleid, das sie mit schwarzen Sandalen und einer gelben Feder-Clutch abrundete. Auch auf ihrem Instagram-Account präsentierte die Blondine stolz ihren Look des Abends.

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham und seine Freundin Mia Regan im November 2021

Getty Images Romeo Beckham im November 2021

