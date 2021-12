Nicht nur bei Lisa haben die Gefühle bei der Trauung verrückt gespielt! Die Baden-Württembergerin heiratete bei Hochzeit auf den ersten Blick den Bürosachbearbeiter Mario, dem sie bis dahin noch nie persönlich begegnet war. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen vor dem Traualtar waren die beiden sichtlich gerührt. Dieser Moment war so emotional, dass sogar der Standesbeamtin die Tränen kamen. Wie haben Lisa und Mario das Ganze wahrgenommen?

Im Promiflash-Interview erzählte die 26-Jährige, dass sie sehr ergriffen gewesen sei, als die Standesbeamtin weinen musste: "Eine fremde Person, die uns nicht kennt und die wir so zu Tränen gerührt haben... Wow." Zwischen ihr und Mario sei es jedoch auch von Anfang an etwas ganz Besonderes gewesen. Der 36-Jährige selbst vermutet, dass es wahrscheinlich nicht allzu häufig vorkommt, dass eine Standesbeamtin solche Emotionen zeigt: "Daran konnte man sehen, wie emotional und echt die Stimmung in diesem Moment war."

Dass sich Lisa und Mario das Jawort geben würden, war für sie größtenteils schon vor ihrer rührenden Begegnung im Hochzeitssaal klar. "Die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, weil ich viel Vertrauen in das Experiment hatte", erklärte Mario. Seine Ehefrau hätte sogar in jedem Fall geheiratet: "Selbst wenn am Standesamt jemand gewartet hätte, der mir nicht gefallen hätte, wollte ich den Menschen dahinter kennenlernen."

"Hochzeit auf den ersten Blick" seit dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Anzeige

Sat.1 Mario und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar

Anzeige

Sat.1 Lisa und Mario bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Anzeige

Sat.1 Mario und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de