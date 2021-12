Jakub Jarecki schießt gegen Paulina Ljubas (24)! Auf die einstige Köln 50667-Darstellerin sind gerade einige Temptation Island V.I.P.-Kandidaten nicht gerade gut zu sprechen. Der Grund: Paulina plauderte Sandra Janinas (22) Sexflauten-Talk aus, den die Blondine abseits der Kameras mit ihr geführt hatte. Auch betonte sie, dass Juliano Fernandez und Jakub Jarecki nur aufgrund des Bekanntheitsgrades ihrer Frauen in der Fremdflirt-Show gelandet seien. Kate Merlans (34) Freund Jakub platzte daraufhin der Kragen: Für ihn sei Paulina eine Verräterin!

"Wenn man einmal 'snitched', 'snitched' man immer", fiel Jakubs Urteil über Paulina auf Instagram aus. Dass sich die Brünette im Nachhinein für ihre Lästeraktion über Sandra entschuldigte, kaufte ihr der Profifußballer nicht ab. "Tu dir einen Gefallen und rede dich nicht auf deine heuchlerische Art raus", richtete der Sportler das Wort an die Laiendarstellerin.

Jakub versprach seinen Followern: Paulina werde auch in den nächsten Folgen keine Sympathiepunkte bei den Zuschauern dazugewinnen. "Es wird noch krasser werden und die Wahrheit kommt ans Licht. Die Leute werden sehen, was passiert und das fängt jetzt langsam an", weiß Kates Partner. Dabei machte Jakub Paulina auch Vorwürfe, dass sie im Netz bereits andeutete, nicht mehr mit Henrik Stoltenberg, sondern mit Yasin Mohamed zusammen zu sein. "Du ziehst mich und die anderen Kandidaten und die Produktion in den Dreck mit rein", schimpfte Jakub über Paulina.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Jakub Jarecki und Kate Merlan

Anzeige

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de