Als Ehepaar noch mal vor der Kamera stehen? Für Freddie Prinze Jr. (45) undenkbar! Seit fast 20 Jahren ist der Hollywoodstar mit Schauspielkollegin Sarah Michelle Gellar (44) verheiratet. Schon vor ihrer Ehe drehten die beiden gemeinsam einen Film – doch das will der Schauspieler so nicht: In einem Interview gibt Freddie nun preis, warum er nicht mehr mit seiner Gattin zusammenarbeiten will.

"Ich hatte nicht das Gefühl, dass einer von uns beiden dachte, dass es für uns interessant wäre, zusammen einen Job zu machen", erklärt der 45-Jährige gegenüber Us Weekly. Er ist der Meinung, dass niemand sehen wolle, wie zwei Leute, die eigentlich zusammen sind, sich zum Beispiel streiten. "Wenn wir zusammen in einem Film mitspielen würden, wäre es wahrscheinlich eine romantische Komödie – und da das unser Leben ist, haben wir kein großes Interesse daran", erzählt er weiter.

Dass die beiden bereits seit fast zwei Jahrzehnten verheiratet sind, macht den "Eine wie keine"-Darsteller ziemlich stolz. Doch was ist das Geheimnis des Paares? "Sarah und ich sind sehr privat. Wir versuchen, uns immer gegenseitig zum Lachen zu bringen, und wir wissen einfach, wer wir sind", verriet Freddie in einem früheren Interview mit Us Weekly.

Anzeige

Instagram / realfreddieprinze Freddie Prinze Jr., Schauspieler

Anzeige

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr.

Anzeige

Getty Images Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar, 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de