Sean Penns (61) Nachwuchs stiehlt allen die Show. Von 1996 bis 2010, war der "Mystic River"-Darsteller mit seiner zweiten Ehefrau Robin Wright (55) verheiratet. Zuvor hatte das Paar bereits zwei Kinder bekommen, die 1991 und 1993 zur Welt kamen. In der Öffentlichkeit zeigt sich der Drehbuchautor allerdings nur selten mit seinen Sprösslingen. Bei einer Benefizveranstaltung posierte Sean nun jedoch stolz mit seiner Tochter Dylan (30) für die Fotografen.

Wie People nun berichtete, richtete der Oscargewinner diese Woche eine Veranstaltung aus, um Spenden für seine Organisation CORE (Community Organized Relief Effort) zu sammeln, die 2010 in Folge des Erdbebens in Haiti ins Leben gerufen worden war. Bei der Benefizveranstaltung wurde der Filmregisseur von seiner Tochter Dylan unterstützt, die in einem silbernen Kleid alle Blicke auf sich zog. Gemeinsam posierte das Duo auf dem roten Teppich und lächelte freudig in die Kamera. Auch Seans guter Freund Leonardo DiCaprio (47) besuchte das Event und ließ sich ebenfalls mit dem 61-Jährigen ablichten.

Vor Kurzem hatte die 30-Jährige im neuen Film ihres Vaters "Flag Day" ihr Schauspieldebüt gegeben. Anschließend berichtete das Model, dass diese Erfahrung tatsächlich sehr heilend gewesen sei. "Für mich war es so, als würde ich eine Familientherapie in einem Raum voller Fremder machen", erzählte das Model. Immerhin standen neben Dylan auch ihr Vater und ihr Bruder Hopper Penn (28) mit der Blondine vor der Kamera.

Getty Images Dylan Penn und ihr Vater Sean Penn im August 2021

Getty Images Sean Penn und Leonardo DiCaprio im Dezember 2021

Getty Images Hopper, Dylan und Sean Penn im Juli 2021

