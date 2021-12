Eiza González (31) hatte wieder kein Glück in der Liebe! Nach wenigen gemeinsamen Monaten gingen die Schauspielerin und Josh Duhamel (49) im Jahr 2018 getrennte Wege. Auch die Romanze mit ihrem Kollegen Timothée Chalamet im vergangenen Jahr war nicht von langer Dauer und nach einem gemeinsamen Sommer schon wieder passé. Vor sieben Monaten schien die Darstellerin ihr Glück dann aber endlich in Lacrosse-Star Paul Rabil gefunden zu haben. Nun ist Eiza aber schon wieder Single!

Ein Insider bestätigte gegenüber Just Jared das Liebes-Aus. "Die Trennung ist schon ein paar Wochen her und war überhaupt nicht hässlich", berichtete die Quelle. Zwischen dem Sportler und der "From Dusk Till Dawn"-Darstellerin fließe keinerlei böses Blut. "Ihre Arbeitszeiten haben einfach nicht zusammengepasst und das belastete ihre Beziehung. Aber sie werden Freunde bleiben", betonte der Informant.

Ihr Zeitmanagement scheint Eizas Liebesglück immer wieder im Wege zu stehen. Auch an der Trennung von Josh Duhamel sollen kollidierende Terminkalender schuld gewesen sein. Im Moment dürfte die gebürtige Mexikanerin aber auch tatsächlich schwer beschäftigt sein. Für ihren neuen Film "Ambulance" ist sie unter anderem mit Co-Star Jake Gyllenhaal (40) auf Presse-Tour.

Getty Images Paul Rabil bei einem Event in New York City im Dezember 2019

Getty Images Eiza González, Schauspielerin

Getty Images Josh Duhamel, Schauspieler

