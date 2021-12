Pete Doherty (42) hat sich körperlich verwandelt! Ob seine Frau Katia de Vidas den Musiker zu einem gesünderen Leben inspiriert hat? Pete machte lange Zeit mit Alkohol- und Drogenexzessen auf sich aufmerksam. Auch körperlich wirkte er oft sehr mitgenommen. Nun gab der Brite seiner Liebsten vor Kurzem das Jawort und das scheint sich auch positiv auf seine Gesundheit ausgewirkt zu haben. Zumindest wirkt Pete auf neusten Bildern wieder viel fitter und schlanker.

Mit seiner Band The Libertines performte er am Montagabend in Manchester. Noch vor einigen Monaten schien der Frontmann deutlich fülliger als in dieser Woche. Sein beeindruckender Gewichtsverlust beherrscht derzeit die Schlagzeilen. Für seinen Auftritt entschied sich Pete für ein schwarzes T-Shirt und einen lockeren grauen Anzug. Der Ex von Kate Moss (47) vervollständigte seinen Look mit einer grauen Schiebermütze, während er auf seiner Gitarre klimperte.

Laut Daily Mail ist Pete seit mittlerweile zweieinhalb Jahren frei von der Droge Heroin. Er baute sich ein ruhiges Leben mit seiner Frau in Frankreich auf, das ihm gutzutun scheint. Seine temporär fülligere Figur erklärte er gegenüber BBC Scotland mit seinem jahrelangen Drogenkonsum.

Anzeige

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Pete Doherty, Juli 2021

Anzeige

Avalon Sänger Pete Doherty, Dezember 2021

Anzeige

Instagram / katiadevidas Katia de Vidas und Pete Doherty im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de