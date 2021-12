Mit diesem Look zieht Sophia Thomalla (32) alle Blicke auf sich. Immer wieder begeistert die brünette Beauty ihre Follower im Netz mit ihren heißen Outfits. Seit Oktober teilt die Tochter von Simone Thomalla (56) allerdings auch vermehrt süße Pärchenfotos von sich und ihrem Freund Alexander Zverev (24). Doch nun stand die Are You The One?-Moderatorin wieder ganz allein im Fokus. Jetzt präsentierte Sophia in einem aufreizenden Outfit ihr traumhaftes Dekolleté.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Berlinerin nun zwei Bilder, auf denen sie in einem eng anliegenden Kleid posierte. Der Blickfang des Looks war dabei ein tiefer Cut-Out im oberen Teil des Outfits, der Sophias Ausschnitt perfekt in Szene setzte. Dazu kombinierte die 32-Jährigen silberne High Heels, die mit einem weißen Band um ihren Knöchel befestigt waren, sowie abgestimmte Ohrringe und zwei Armbänder. Anschließend verriet das Model zudem, dass es sich aktuell in der Schweiz befinde, denn ihren Beitrag kommentierte sie mit den Worten: "Eine Nacht in Zürich".

Bei den Abonnenten der Fernsehmoderatorin kamen die Schnappschüsse außerdem sehr gut an. So kommentierten viele User, wie toll Sophia in dem Kleid doch aussehe. "Siehst so toll aus" und "Einfach elegant", lauteten nur einige Nachrichten der entzückten Follower. Auch einige Promi-Damen hinterließen unter dem Post liebevolle Worte. So schrieb Jacqueline Siemsen beispielsweise, dass Sophias Stylistin ganze Arbeit geleistet habe und die Influencerin Stephanie Davis fügte hinzu: "Wie schön will man noch sein".

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im November 2021

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Dezember 2021

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im November 2021

