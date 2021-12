Calvin Kleinen (29) findet einige Aktionen bei Temptation Island V.I.P. überhaupt nicht in Ordnung. Der Reality-TV-Teilnehmer kritisierte unter anderem schon das Verhalten ​von Emmy Russ (22) in der Show – denn sie kam Verführer Diogo Sangre in Folge vier ganz schön nah. Doch das war für Calvin noch lange nicht der Höhepunkt der diesjährigen Staffel – er verriet Promiflash jetzt, was er bisher am schlimmsten fand.

Sandra Janina (22) hatte gegenüber einem der Verführer erwähnt, dass sie und ihr Partner Juliano Fernandez seit zwei Wochen nicht mehr intim miteinander geworden sind – für Calvin ist diese Aktion ein absolutes No-Go, wie er gegenüber Promiflash erwähnt. “Eine der schlimmsten Sachen bisher bei ‘Temptation Island’”, hält der Womanizer fest. Grund dafür sei, dass Sandras Aussage wohl überhaupt nicht gestimmt hat – ihr Partner betonte gegenüber seinen Kollegen Henrik Stoltenberg, Jakub Jarecki und Udo Bönstrup (27), dass das letzte Schäferstündchen von ihm und der Blondine erst zwei Tage her sei. “Die Nummer war sehr link. Da hat sie ihm schon gut die Ehre genommen”, kritisierte Calvin.

“Sandra macht schon sehr viel Scheiße”, fügte er dem hinzu. Dass die einstige Love Island-Kandidatin abseits der Kameras so über ihren Freund redet, sei in Calvins Augen nicht in Ordnung. “Das hat alles einen bitteren Beigeschmack”, erklärte der 29-Jährige.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

TVNOW Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez

