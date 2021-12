Reality-Gesicht Calvin Kleinen (29) hat eine klare Meinung zu Emmy Russ (22). Die Blondine stellt sich gerade mit Udo Bönstrup (27) bei Temptation Island V.I.P. dem ultimativen Treuetest. Statt sich jedoch an die vorab mit ihrem Partner vereinbarten Regeln zu halten, ging sie direkt in den ersten Folgen auf Tuchfühlung mit den Verführern. Calvin nahm bereits zweimal an der Fremdgehshow teil und kennt sich deshalb bestens aus. Mit Promiflash spricht der Womanizer nun über das Verhalten des Reality-Sternchens. Emmys Aktionen findet er langweilig.

Bereits in Folge drei sorgte Emmy für Aufsehen, als sie mit Verführer Dominik duschen ging. Calvin ist überzeugt, dass sie solche Aktionen bewusst macht, um gezeigt zu werden. In der Show gehe es allerdings darum zu versuchen, nicht fremdzugehen. Emmy mache jedoch deutlich, dass sie ohnehin nicht treu bleiben will. "Auf Krampf versuchen, irgendwas zu machen" nimmt für Calvin aus Zuschauer-Perspektive einfach die Spannung. "Das ist nicht mehr real", folgert der Hobby-Rapper.

Auch Emmys Bettgeschichte in Folge vier mit Verführer Diogo, in der unter der Bettdecke intensive Berührungen zu erahnen sind, wundert Calvin nicht. "Ich kann mir sogar vorstellen, dass Emmy schon was mit zwei, drei [Verführern] gehabt hat. So wie sie sich verhält, ist es gar nicht so abwegig", vermutet der Blondschopf. Er geht sogar so weit, dass er sich vorstellen könnte, dass die Produktion Szenen rausgeschnitten haben könnte, weil es sonst zu langweilig wäre.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

RTL Dominik Brcic und Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Diogo Sangre und Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

