Josh Hartnett (43) legte schon früh eine steile Karriere in Hollywood hin: Im Alter von 23 Jahren stand der US-Schauspieler beispielsweise neben Ben Affleck (49), Kate Beckinsale (48) und Co. für den Erfolgsfilm "Pearl Harbor" vor der Kamera. Es folgten Streifen wie "Sin City", "Black Hawk Down" oder auch "The Black Dahlia". Allerdings beendete er seine Karriere in der Traumfabrik und widmete sich daraufhin kleineren Schauspielprojekten. Jetzt erklärte Josh total offen, warum er Hollywood den Rücken kehrte!

"Es war das Beste für meine mentale Gesundheit und meine Karriere, Hollywood in Schach zu halten", erzählte Josh jetzt in der australischen TV-Show "Sunrise" und fügte hinzu: "Glücklicherweise habe ich das schon früh in meinem Leben erkannt." Vielmehr gehe es dem 43-Jährigen heute darum, ein gutes Leben zu führen, wunderbare Dinge zu tun und sein schauspielerisches Talent in kleineren Produktionen unter Beweis zu stellen.

Trotz alledem bereue Josh es inzwischen, eine ganz bestimmte Rolle abgelehnt zu haben. Im Jahr 2004 sei ihm nämlich eine Hauptrolle in dem oscarprämierten Film "Brokeback Mountain" angeboten worden. Für das Drama hätte er neben Jake Gyllenhaal (40) vor der Kamera stehen sollen – letztendlich übernahm Heath Ledger (✝28) den Part.

Getty Images Josh Hartnett, November 2017 in Los Angeles

Getty Images Josh Hartnett im Dezember 2018 in London

Getty Images Josh Hartnett im Juli 2018 in London

