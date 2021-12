Aufregende Neuigkeiten für alle Potterheads! Die supererfolgreiche Filmreihe Harry Potter feiert ein Comeback: In einem Jubiläums-Special werden die beliebten Darsteller Emma Watson (31), Daniel Radcliffe (32), Rupert Grint (33) und Co. nach Hogwarts zurückkehren und die magische Welt 20 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Streifens wieder zum Leben erwecken. Jetzt bekommen Fans schon mal einen Vorgeschmack auf die Re­t­ro­s­pek­ti­ve, die am 1. Januar 2022 erscheint: Auf einem ersten Foto vom Set sieht man Emma, Rupert und Daniel nach vielen Jahren mal wieder zusammen!

Auf dieses Bild, das unter anderem Just Jared zeigt, haben viele "Harry Potter"-Fans sehnsüchtig gewartet: Hier sitzen – auch wenn sie älter geworden sind – unverkennbar Emma, Rupert und Daniel in vertrauter Runde zusammen und lachen. Die drei scheinen sich noch immer blendend zu verstehen! Nicht nur das berühmte Trio sorgt für starke "Harry Potter"-Vibes, sondern auch die altbekannte Szenerie: Die Darsteller von Hermine, Ron und Harry sitzen hier offenbar am alten Set, genauer gesagt im Gemeinschaftssaal der Gryffindors! Hier haben sich viele wichtige Szenen in der magischen Geschichte abgespielt.

Doch wann hat man Emma, Rupert und Daniel eigentlich das letzte Mal zusammen gesehen? Ihr letzter gemeinsamer Auftritt in der Öffentlichkeit ist tatsächlich schon über zehn Jahre her: Im Juli 2011 feierten sie zusammen die Premiere des letzten Films "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2" in New York City und liefen mit den anderen Darstellern über den roten Teppich. Doch die drei sollen die Jahre über immer den Kontakt zueinander gehalten haben.

Anzeige

Getty Images Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, August 2000

Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton 2010 in New York City

Anzeige

Getty Images Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Emma Watson im Juli 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de