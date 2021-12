Tiger Woods (45) kehrt auf den Golfplatz zurück! Im Frühjahr war der Profigolfer bei einem Autounfall schwer verunglückt. Er hatte sich mehrere Knochenbrüche zugezogen und hätte fast sein rechtes Bein verloren. Lange Zeit hieß es, dass er nie wieder auf Weltklasseniveau Golf spielen könne. Vor wenigen Tagen verkündete Tiger, dass er sich tatsächlich aus dem Profisport zurückziehen wolle – weiterhin aber bei ausgewählten Turnieren dabei sei. Schon nächste Woche soll er wieder auf dem Platz stehen!

Auf Twitter schrieb der 45-Jährige: "Obwohl es ein langes und herausforderndes Jahr war, freue ich mich sehr, es mit einer Teilnahme bei den PNC Championships mit meinem Sohn abzuschließen." Er gab zudem zu verstehen, dass er als Vater bei dem Wettbewerb mitmache. "Ich könnte nicht aufgeregter und stolzer sein", betonte der Kalifornier. Das Event soll am 16. Dezember in Orlando im US-Bundesstaat Florida stattfinden. Tiger und der zwölfjährige Charlie hatten vor einem Jahr schon einmal zusammen an dem Turnier teilgenommen und den siebten Platz belegt.

Damit, dass Tiger von nun an wohl nicht mehr zur Spitze des Golfsports gehören wird, hat er sich inzwischen offenbar abgefunden. "Ich denke, so werde ich von jetzt an spielen müssen. Das ist eine unglückliche Situation, aber es ist meine Realität. Ich verstehe und akzeptiere sie", erklärte im Interview mit Golf Digest.

Getty Images Tiger und Charlie Woods im Dezember 2020 in Florida

Getty Images Tiger Woods, Sportler

Getty Images Tiger und Charlie Woods

