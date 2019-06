Eigentlich kennt man Amy Childs (28) in erster Linie als Reality-TV-Star und Model. Bekannt wurde die heute 28-Jährige im Jahr 2010 als Teilnehmerin der britischen Reality-Soap-Show "The Only Way Is Essex". Jetzt möchte die Beauty aber ganz neue Wege einschlagen – und ließ die Welt kürzlich an ihren Berufsplänen teilhaben, die man von ihr wohl weniger erwartet hätte. Denn statt Liebeleien im TV sollen nun Babys im Mittelpunkt ihres Lebens stehen.

Amy möchte nun nämlich Hebamme werden, wie sie in einem Interview mit Mail Online verraten hat. Schon bald möchte das TV-Starlet mit der Ausbildung beginnen. "Nächsten Monat mache ich einen privaten Hebammenkurs. Ich interessiere mich sehr für all die Mama-Dinge. Ich liebe es einfach", schwärmte sie. Zwar habe sie diesen Berufswunsch nicht immer gehabt – durch ihre eigenen Kids und ihre "Mummyways"-Seite, auf der sie mit anderen Müttern kommuniziert, sei sie aber auf den Geschmack gekommen.

Amy ist selbst Mutter von zwei Kindern. 2017 kam ihre Tochter Polly zur Welt, ein Jahr später ihr Sohn, dessen Namen sie bis jetzt noch nicht verraten hat. Ein drittes kann sie sich aber momentan nicht vorstellen: "Ganz, ganz bestimmt nicht. Zwei sind schon wirklich harte Arbeit."

Instagram / amychilds1990 Amy Childs

Anzeige

Getty Images Amy Childs während der London Fashion Week

Anzeige

Instagram / amychilds1990 Amy Childs und ihre Kinder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de