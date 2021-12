Der Queen (95) scheint es wieder besser zu gehen! In den vergangenen Monaten beunruhigte die Monarchin ihre Fans mit Rückenproblemen – öffentliche Termine sagte sie deshalb ab. Elizabeth II. hatte für ihre Gesundheit auf Auftritte außerhalb des Schlosses verzichtet und konzentrierte sich im Buckingham Palace auf ihre Genesung. Nun erhielt die Queen auch von den Ärzten grünes Licht – und somit steht ihrer jährlichen Weihnachtsfeier nichts mehr im Weg!

Laut Daily Mail gaben die royalen Mediziner der Mutter von Kronprinz Charles (73) das Okay zur privaten weihnachtlichen Sause! Wegen der Gesundheitskrise konnten die Festlichkeiten seit 2019 nicht mehr stattfinden – nun ist das britische Staatsoberhaupt aktuell dabei, alle Mitglieder der königlichen Verwandtschaft einzuladen. Die Location soll in diesem Jahr aber eine andere sein: Während die Queen ihre Gäste sonst immer im Buckingham Palace empfing, feiert sie Weihnachten nun auf Schloss Windsor. Ein zweiter, etwas kleinerer Empfang wird wohl am 25. Dezember auf ihrem Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk stattfinden.

Unter ihren Gästen werden sich selbstverständlich auch Prinz William (39), Herzogin Kate (39) und ihre dreiköpfige Rasselbande mit George (8), Charlotte (6) und Louis (3) befinden. Wie Mirror im November berichtete, freue sich die Queen sehr auf die gemeinsame Zeit mit ihren Liebsten. Allerdings wird in diesem Jahr eine wichtige Person leider nicht anwesend sein: ihr geliebter Ehemann Prinz Philip (✝99).

Anzeige

Getty Images Der Weihnachtsbaum von Queen Elizabeth II.

Anzeige

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de