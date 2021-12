Mariah Carey (51) wird für "All I Want For Christmas Is You" geehrt. An diesem Weihnachtsklassiker kommt man in der Adventszeit nicht vorbei. 1994 landete die Sängerin mit dem Feiertagssong zum ersten Mal einen Hit. Seither landet das Lied mit Ohrwurmgarantie zur Weihnachtszeit immer wieder in den Charts. Kein Wunder also, dass Mariah mit "All I Want For Christmas Is You" einen besonderen Rekord gebrochen hat.

Wie die Recording Industry Association of America's, kurz RIAA, bekannt gab, ist "All I Want For Christmas Is You" der erste und bisher einzige Weihnachtssong, der in den USA zehn Millionen Verkäufe beziehungsweise Streams aufweisen kann. Daher wurde Mariah für ihren Klassiker nun mit dem sogenannten Diamond Award ausgezeichnet. "Diese anhaltende Liebe für meinen Song erstaunt mich immer wieder und erfüllt mein Herz mit einer Menge Emotionen. Es ist unglaublich, dass 'All I Want For Christmas Is You' verschiedene Äras der Musikindustrie überstanden hat", erklärte Mariah in einer Pressemitteilung.

Auf Instagram teilte die 51-Jährige vor wenigen Tagen bereits zwei Fotos mit ihrer Diamond-Award-Trophäe. Dazu schrieb sie lediglich: "Diamanten sind die besten Freunde eines Mädchens." In diesem Jahr brachte Mariah mit "Fall in Love At Christmas" übrigens einen neuen Weihnachtssong raus. Ob sie damit wohl jemals an den Erfolg von "All I Want For Christmas Is You" heranreichen kann?

Getty Images Mariah Carey, September 2017 in Washington

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2021

Getty Images Mariah Carey bei einer Pressekonferenz 2017

