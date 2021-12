Khloé Kardashian (37) hat offenbar endgültig mit ihrem Ex Tristan Thompson (30) abgeschlossen! In den vergangenen Jahren wurde die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit mehrfach von dem Vater ihrer Tochter True (3) betrogen. Trotzdem gab sie dem NBA-Star immer wieder eine neue Chance. Vor wenigen Tagen wurde dann bekannt, dass der Basketballer erneut Papa geworden ist. Seine Affäre soll schwanger geworden sein, als er noch mit Khloé zusammen war. Doch die Unternehmerin lässt sich davon nicht unterkriegen: Sie soll Tristan endlich in den Wind geschossen haben!

Wie ein Insider nun gegenüber People verriet, soll die 37-Jährige über den gebürtigen US-Amerikaner nun endgültig hinweg sein. "Khloé blickt nach vorne. Tristan und Khloé sind schon seit Längerem getrennt", meinte die Quelle zu wissen. Zwischen den ehemaligen Turteltauben soll auch kein böses Blut fließen – im Gegenteil. Zum Wohle der kleinen True raufen sich die beiden angeblich zusammen.

Trotzdem soll die gebürtige US-Amerikanerin die Babynews nicht von ihrem Ex selbst erfahren haben, "Es war nicht Tristan, der es ihr gesagt hat, sondern es waren Nachrichten der sozialen Medien, die ihr Team bekommen hat, lange bevor die Geschichte herauskam", gab ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber The Sun preis.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Khloé Kardashian und Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

