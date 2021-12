Seit einigen Tagen können die Fans wieder in das Sex and the City-Universum abtauchen: Die ersten beiden Folgen des Sequels And Just Like That sind nämlich seit vergangener Woche auf Sky abrufbar! Doch das Comeback von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 55) und Charlotte York (Kristin Davis, 56) löst bei den Fans nicht nur positive Reaktionen aus: Die Charlotte-Darstellerin Kristin ist von den negativen Nachrichten und den gehässigen Kommentaren sogar so richtig schockiert!

Im Interview mit The Sunday Times berichtete Kristin jetzt, dass vor allem das äußere Erscheinungsbild des Casts für so manche Aufreger gesorgt habe. "Jeder äußert sich zu unseren Haaren, unseren Gesichtern und zu dies und das – egal, ob es ihnen gefällt oder nicht", erklärte die 56-Jährige und betonte: "Das Ausmaß war ein Schock." Ganz offenbar hat die Schauspielerin also nicht mit derart vielen aburteilenden Reaktionen gerechnet.

Vor allem die negativen Kommentare der "And Just Like That"-Fans ärgern Kristin. "Ich bin wütend, und ich will nicht die ganze Zeit wütend sein", brachte sie ihre Gefühle zum Ausdruck und schilderte ihren Umgang mit den fiesen Nachrichten: "Ich schaue einfach nicht hin – aber ich weiß natürlich trotzdem, dass sie da sind."

RCF / MEGA Cynthia Nixon, Kristin Davis und Sarah Jessica Parker

Getty Images Kristin Davis im Januar 2020 in Hollywood

Instagram / sarahjessicaparker Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis im Juni 2021

