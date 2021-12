Bei Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) scheint ein Liebes-Comeback ausgeschlossen. Der Rapper hatte zwar öffentlich versucht, seine Noch-Ehefrau zurückzugewinnen, doch ohne Erfolg. Erst vor wenigen Tagen beantragte Kim vor Gericht, schon vor der eigentlichen Scheidung wieder offiziell als Single zu gelten. Selbst auf ihren bisherigen zweiten Nachnamen West will sie demnach von nun an verzichten. Böses Blut herrscht deshalb bei den beiden aber offenbar nicht: Kim und Kanye besuchten jetzt gemeinsam Kanyes Gottesdienst.

Am vergangenen Sonntag fand wieder einer seiner berühmten Gottesdienste statt, den man via Instagram-Livestream verfolgen konnte. Bei dem Event in einer Lagerhalle waren nicht nur seine vier Kinder North (8), Saint (6), Chicago (3) und Psalm (2) zu sehen. Auch Kim selbst ließ sich von Kanyes Annäherungsversuchen und ihrem laufenden Scheidungsprozess nicht abhalten und feierte gemeinsam mit ihrem Ex den Gottesdienst.

Während Kim offenbar so schnell wie möglich wieder Single sein möchte, scheint Kanye gerade alles daran zu setzen, seine Ehe zu kitten. Auf einem Konzert textete er in der vergangenen Woche sogar einen seiner Songtexte um, um Kim zu überzeugen. "Du musst sofort zu mir zurückkommen", bat er die 41-Jährige dabei in seinem Lied.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder, Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren vier Kindern

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

