Sarah Hyland (31) und Wells Adams (37) haben große Pläne! Im Juli 2019 feierten die Modern Family-Darstellerin und der einstige The Bachelorette-Kandidat ihre Verlobung. Eigentlich wollten die Turteltauben im August 2020 vor den Traualtar treten, doch aufgrund der Verordnungen in Bezug auf die aktuelle Gesundheitskrise war ihnen das bisher nicht möglich. Zwei Mal musste das Paar seine Heirat deshalb mittlerweile schon absagen. Weil Sarah und Wells nun schon so lange auf ihren großen Tag warten, steht für die beiden fest: Sie wollen eine Mega-Hochzeit!

Im Gespräch mit Us Weekly erzählte der 37-Jährige, dass die zwei Turteltauben schon ganz genaue Vorstellungen von ihrer Trauung haben. Sarah und Wells wünschen sich eine extravagante Hochzeit – und zwar hauptsächlich wegen der Geschenke! "Wir haben eine Menge reicher Freunde, die uns ein paar gute Sachen schenken sollten", witzelte der Reality-TV-Star im Interview.

Wenn alles gut läuft, wollen Adam und Sarah nächstes Jahr nun endlich ihre Liebe mit dem Ehegelübde vor dem Traualtar besiegeln. "Ich drücke die Daumen, dass keine weiteren verrückten Dinge passieren und wir heiraten werden", erklärte Wells hoffnungsvoll. Sollte es jedoch wieder nicht mit der Hochzeit klappen, ziehe der gebürtige US-Amerikaner mittlerweile sogar in Betracht, mit seiner Liebsten einfach nach Las Vegas zu fahren und sie dort zur Frau zur nehmen.

Anzeige

Instagram / sarahhyland Wells Adams und seine Verlobte Sarah Hyland

Anzeige

Getty Images Sarah Hyland und ihr Verlobter Wells Adams im September 2021 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / wellsadams Wells Adams und Sarah Hyland im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de