Jason Momoa (42) ist ganz in seinem Element. Spätestens seit seiner Rolle in Game of Thrones ist der Ex-Mann von Lisa Bonet (54) nicht mehr aus der Schauspielbranche wegzudenken. Als Ausgleich zu seiner Arbeit beim Film betätigt sich das Muskelpaket in seiner Freizeit gerne sportlich. So geht er beispielsweise regelmäßig Klettern und auch dem Mountainbiking ist der Hawaiianer nicht abgeneigt. Beim Paddel-Surfen präsentierte Jason nun seinen durchtrainierten Körper.

Anfang der Woche wurde der Schauspieler von einigen Paparazzi an einem Strand in seiner Heimat Hawaii beim Wassersporttreiben abgelichtet. Vor der Küste des US-amerikanischen Bundesstaates schwang sich der 42-Jährige auf sein Surfboard und ritt über die schäumenden Wellen des Pazifischen Ozeans. Mit dabei hatte Jason ein Paddel, um sich im Fall der Fälle auf dem Wasser stabilisieren zu können. Neben seinen Fertigkeiten fiel zudem besonders sein durchtrainierter Körper ins Auge, den der zweifache Vater perfekt in Szene setzte.

Auf Hawaii drehte der "Dune"-Darsteller zuletzt für die Fortsetzung der DC-Comicverfilmung Aquaman. Ende Oktober hatte der ehemalige Baywatch-Darsteller bereits verraten, dass er sich bei den Dreharbeiten für den Actionstreifen einige Male verletzte. So verrenkte er beispielsweise seine Rippen oder zog sich einen Leistenbruch zu. "Ich werde alt. [...] Ich habe meine Augen kaputtgemacht. Ich hatte etwas im Auge, das dort Verletzungen verursacht hat und ich muss deswegen auch noch operiert werden", scherzte er seinerzeit in der Ellen DeGeneres Show.

MEGA Jason Momoa im Dezember 2021

MEGA Jason Momoa im Dezember 2021

MEGA Jason Momoa im Dezember 2021

