Hat Zac Efron (34) wieder eine neue Frau an seiner Seite? Im April wurde bekannt, dass sich der High School Musical-Star und seine Partnerin Vanessa Valladares nach rund zehn Monaten Beziehung getrennt haben. Der Schauspieler soll derjenige gewesen sein, der letztendlich den Schlussstrich gezogen haben soll. Doch gibt es womöglich schon eine neue Partnerin in Zacs Leben? Ein Foto von ihm und der Selling Sunset-Beauty Amanza Smith lässt die Gerüchteküche nun brodeln!

Vor wenigen Tagen besuchte der Baywatch-Star gemeinsam mit weiteren Promis einen Wrestling-Kampf der UFC in Las Vegas. Der "Flip or Flop"-Moderator Tarek El Moussa teilte einige Fotos von dem Abend im Netz – darunter auch ein Bild, auf dem Zac mit Amanza zu sehen ist. Die beiden wirken auf dem Schnappschuss total vertraut. Mehr scheint zwischen dem 34-Jährigen und der Reality-TV-Bekanntheit aber nicht zu laufen. Wie ein Insider gegenüber TMZ verriet, sollen die beiden nur befreundet sein.

Auch in Zukunft wird aus den beiden wohl kein Paar. Amanza soll nämlich einen Profifußballer daten – und total verliebt in ihn sein. Um wen es sich dabei genau handelt, ist bislang nicht bekannt. Laut ihrer Kollegin Mary Fitzgerald (41) soll sie aber schon seit über einem Jahr mit dem Kicker in einer Beziehung sein.

Getty Images Zac Efron, Schauspieler

Instagram / therealtarekelmoussa Zac Efron mit Amanza Smith und weiteren Promis im Dezember 2021

Getty Images Amanza Smith, "Selling Sunset"-Star

