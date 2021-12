Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) sind voller Vorfreude. Nachdem der Ravensburger bereits im Dezember 2020 um die Hand seiner Liebsten angehalten hatte, steht die Hochzeit des Paares nun unmittelbar bevor. Bis vor Kurzem noch hatte die aktuelle Gesundheitslage die beiden Turteltauben allerdings auf Trab gehalten. Vergangene Woche verriet die Beauty dann endlich überglücklich, dass die Trauung wie geplant in Österreich stattfinden könne. Mittlerweile zählen Johannes und Jessi offenbar nur noch die Tage, bis sie endlich Mann und Frau sind.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige Bachelorette nun ein süßes Pärchen-Pic, das ihren Liebsten und sie vor einer traumhaften Schneelandschaft zeigt. "Wir sind so glücklich und dankbar", betitelte die Mutter einer Tochter den Schnappschuss euphorisch. Augenscheinlich ist das Paar inzwischen an der Hochzeitslocation im Zillertal angelangt, denn unter dem Post verwendete Jessi den Hashtag #weddingtime.

Anschließend gewährte die Influencerin ihrer Community in ihrer Story weitere Einblicke in ihren Alltag und die Hochzeitsvorbereitungen. Zu einem Video, in dem Jessica und Johannes im Schnee posieren und sich anschließend küssen, schrieb die 31-Jährige schlicht: "Ruhe vor dem Sturm". Anschließend zeigte sich die ehemalige Pretty in Plüsch-Kandidatin noch sehr erleichtert über die Tatsache, dass die Vermählung nach einigem Hin und Her doch noch in den Bergen stattfinden kann.

Anzeige

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de