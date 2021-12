Jennifer Lopez (52) soll dieses TV-Interview gar nicht geschmeckt haben! Vor wenigen Tagen packte Ben Affleck (49) im Talk mit Howard Stern (67) schonungslos über das Ehe-Aus mit Jennifer Garner (49) aus. Er hatte seiner Ex unter anderem die Schuld an seinem damaligen Alkoholproblem gegeben und erklärt, sich in der Partnerschaft gefangen gefühlt zu haben. Während die Betroffene bislang zu den Vorwürfen schweigt, soll Bens aktuelle Flamme J.Lo vor Wut auf ihren Freund kochen!

Das will Page Six aus dem Umfeld der Schauspielerin erfahren haben: "Sie ist angepisst! Sie wird in die Sache verwickelt, weil sie mit ihm zusammen ist. Sie hat aber absolut keinen Bock darauf, da mit reingezogen zu werden! Sie versucht gerade, Jennifer Garner und Bens Kinder besser kennenzulernen", behauptet die Quelle. Der 49-Jährige habe mit seinem Interview absolut rücksichtslos und übermütig gehandelt.

Ben hatte in dem TV-Talk übrigens nicht nur Schlechtes über seine Ex zu sagen. Er hatte neben den Vorwürfen auch betont, was für eine tolle Frau Jennifer ist: "Unsere Ehe hat nicht funktioniert, so etwas kann auch mit einer Frau passieren, die ich liebe und respektiere, aber mit der ich eben nicht mehr verheiratet sein sollte", hatte der ehemalige Batman-Darsteller erklärt.

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2021

ActionPress, Backgrid Jennifer Garner und Ben Affleck im Dezember 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

