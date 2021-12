The Voice of Germany ist für Florian und Charlene Gallant nicht nur Spaß und Freude! Das Ehepaar begeisterte in den vergangenen Wochen immer wieder die Zuschauer der Show – nicht nur mit seinem Gesang, sondern auch der offensichtlichen Chemie zwischen ihnen. So schafften die beiden es bis ins Finale. Eine aufregende Zeit für die Musiker, die jedoch nicht immer leicht ist: Denn für "The Voice" sind Flo und Charlene von ihren Kindern getrennt...

Im Promiflash-Interview sprach das Duo jetzt offen über diese Herausforderung. "Wir skypen abends mit den Kindern, täglich. Ich schaffe es dann nicht länger als fünf Minuten, weil es mir dann zu arg wehtut. Und dann macht die Mama nochmal so eine halbe Stunde mit den Kindern", erklärte Florian. Der 35-Jährige schilderte weiter, dass sie alles ohne die Unterstützung ihrer Familie kaum schaffen würden – für die Hilfe sei das Paar sehr dankbar.

Ab Sonntag hat die temporäre Trennung der Familie dann aber ein Ende. Im Finale wollen Flo und Charlene noch einmal alles geben. Ihr Geheimrezept: "Noch mehr Emotionen! Vielleicht schieben wir noch einen Kuss am Ende mit rein!" Denkt ihr, dass die zwei gute Chancen haben? Stimmt unten ab.

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Die Finalisten von "The Voice of Germany" 2021

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Florian und Charlene Gallant bei "The Voice of Germany"

Instagram / charlene_flo_gallant Florian und Charlene Gallant

Haben Flo und Charlene gute Chancen auf den Sieg?



