Sie läutet langsam, aber sicher den Schwangerschaftsendspurt ein! Im Sommer dieses Jahres überraschte die UK-Love Island-Bekanntheit Malin Andersson (29) mit einer süßen Neuigkeit: Sie erwartet wieder ein Kind. Nach dem Verlust von ihrer Tochter Consy Anfang 2019 und einer Fehlgeburt im April 2021 wird die Reality-TV-Beauty in wenigen Wochen wieder Mutter – denn: Malin hat nun die 34. Schwangerschaftswoche erreicht und ist überglücklich darüber!

Diesen für sie ziemlich emotionalen Meilenstein teilte die 29-Jährigen mit ihrer Instagram-Community. Zu einem Babybauch-Pic schrieb Malin: "Es ist ein seltsames Gefühl, sich jetzt in der "sicheren" Zone zu befinden. Diese Schwangerschaft fühlt sich viel realer an. Ich glaube, ich habe unbewusst auf diesen Tag gewartet, um sicher zu sein, dass alles in Ordnung ist. Und ich habe es geschafft."

Doch warum fühlt sich die Beauty erst jetzt "sicher"? Der Grund: Ihr erstes Kind kam in der 33. Woche zur Welt und ist ein Monat nach der Geburt gestorben. Genau aus diesem Grund gedenkt die Reality-Beauty auch ihres verstorbenen Töchterchens. "Ruhe in Frieden, kleine Consy", schrieb sie zusätzlich auf Twitter.

