Gugu Zulu kämpft derzeit mit einer echten Doppelbelastung! Die 28-Jährige gehört in diesem Jahr zu den letzten Talenten bei The Voice of Germany. Im Team von Nico Santos (28) tritt sie am Wochenende im großen Finale an. Doch auf der Beauty lastete noch ein weiterer Druck: Neben den Proben für die TV-Show in Berlin tritt Gugu auch noch im Musical König der Löwen in Hamburg auf – wie schafft sie diese Pendelei?

Mit Promiflash sprach die Sängerin jetzt über die Ausnahmesituation, in der sie sich derzeit befindet: "Es ist verrückt. Ich muss echt langsam machen. Meine Stimme ist wirklich gereizt!" Gugu erklärte weiter, Schlaf und Ruhe seien aktuell besonders wichtig für sie – keine leichte Aufgabe: "Das ist nicht immer einfach, weil ich bei dem Stress nicht schlafen kann. Aber ich brauche den Schlaf. Ich versuche einfach, gesund zu bleiben und das Energie-Level hochzuhalten!"

In dieser stressigen Zeit steht Gugu auch ihr Coach Nico zur Seite. Der "Rooftop"-Interpret ist für die 28-Jährige eine große Inspiration, wie sie versicherte: "Ich respektiere seine Arbeitseinstellung, er ist sehr bodenständig. Er pusht mich, mehr zu machen!"

Instagram / guguzulu.de Gugu Zulu mit einem "König der Löwen"-Kollegen

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Gugu Zulu im Halbfinale von "The Voice of Germany" 2021

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Nico Santos und Gugu Zulu

