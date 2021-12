Heute Abend ist es so weit: Das große Finale von The Voice of Germany steht an. Für Mark Forster (38) tritt das Duo Florian und Charlene an, Elif schickt Linda ins Rennen, Nico Santos (28) setzt auf Musicaldarstellerin Gugu, für Team Sarah Connor (41) tritt Katarina an und bei Team Johannes Oerding (39) steht Sebastian im Finale. Welchem Talent drücken die Promiflash-Leser die Daumen?

In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 19. Dezember, 19.30 Uhr) war klar zu erkennen, wen sich die Leser als Sieger wünschen: Sebastian bekam mit 652 von 1.579 Stimmen satte 40,8 Prozent der Gesamtstimmen. Auf Platz zwei steht Gugu mit 388 Stimmen. Mit 252 Stimmen und somit 15,8 Prozent belegt Katarina den dritten Platz, dicht gefolgt vom musikalischen Duo Florian und Charlene mit 178 Votes. Das Schlusslicht macht Linda aus Team Elif mit 127 Stimmen. Wie es am Ende wirklich ausgeht, wird sich im Laufe des Abends herausstellen.

Heute dürfen die Kandidaten ein letztes Mal ihr Gesangstalent unter Beweis stellen – dabei sind sie in guter Gesellschaft, denn sie bekommen die Unterstützung von absoluten Weltstars: James Morrison (37) wird zusammen mit Florian und Charlene auftreten, James Blunt (47) wird mit Linda singen und Katarina darf sich auf ein Duett mit Michael Patrick Kelly (44) freuen. Sebastian wird Seite an Seite mit James Arthur (33) performen und Gugu wird zusammen mit Calum Scott auftreten.

SAT.1/ProSieben/Claudius Pflug Johannes Oerding und Sebastian Krenz bei "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Nico Santos und Gugu Zulu

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Charlene und Florian Gallant, "The Voice of Germany"-Finalisten

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Elif und Linda Elsener bei "The Voice of Germany"

Instagram / katarina.mihaljevicc Katarina Mihaljevic und Sarah Connor

