Na, was ist denn da bei The Voice of Germany los? Heute Abend geht es bei der beliebten Castingshow noch mal um alles: Im großen Live-Finale kämpfen die Kandidaten Gugu Zulu, Charlene und Florian Gallant, Linda Elsener und Katarina Mihaljevic um den Sieg. Doch ganz offensichtlich lief schon der Auftakt nicht ganz nach Plan: Das "The Voice of Germany"-Finale startete nämlich mit einem ohrenbetäubenden Piepsen, das zahlreiche Zuschauer irritierte!

Richtig gehört, der Gesang in der Liveshow wurde in den ersten paar Sekunden von einem ohrenbetäubenden Fiepsen übertönt – und das entging natürlich auch den Fans nicht. "Ah, meine Ohren", "Ich dachte, das wäre mein Rauchmelder in der Küche", "Offenbar eine technische Störung im Finale von 'The Voice of Germany'" oder auch "Pfeift der Ton nur bei mir wie ein kochender Teekessel?", schrieben beispielsweise vier Nutzer auf Twitter.

Nach kurzer Zeit hatte das "The Voice of Germany"-Team die kleine Panne dann aber behoben: Die Finalisten Gugu, Florian und Charlene, Katarina und Linda konnten ohne weitere Zwischenfälle den Song "Shake It Out" von Florence & The Machine zum Besten geben.

ProSiebenSAT.1/Bastian Bochinski Sarah Connor bei "The Voice of Germany" 2021

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Elif und Linda Elsener bei "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/ClaudiusPflug Die "The Voice of Germany"-Coaches 2021

