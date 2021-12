Ist es etwa doch ernster als gedacht zwischen ihnen? Anfang des Jahres reichte Kim Kardashian (41) die Scheidung von ihrem Mann Kanye West (44) ein. Während die Unternehmerin gerade mit dem Comedian Pete Davidson (28) anbändelt, scheint der Rapper noch um seine Ehe kämpfen zu wollen. Zuletzt widmete er dem Kurvenwunder sogar einen Song. Gleichzeitig datet der Musiker aber auch offenbar das Model Vinetria: Die Beauty soll sogar schon bei Kanye wohnen!

Wie PageSix berichtete, sollen er und Vinetria sich weiterhin treffen. Doch nicht nur das: Die Influencerin soll sogar in Kanyes Villa in Malibu eingezogen sein! Laut einer Quelle soll diese Romanze tatsächlich auch schon ziemlich lange andauern. Was seine Ex Kim wohl dazu sagt? Eigentlich sah es kürzlich eher danach aus, als würde der 44-Jährige die Mutter seiner Kinder zurückhaben wollen.

Auf einem Benefizkonzert sang er: "Du musst sofort zu mir zurückkommen. Kimberly, um genau zu sein!" Ein Insider meint zu wissen, was Kim von ihm und Vinetria hält: "Sie findet es komisch, dass er sie zurückhaben möchte, obwohl das Model bei him lebt."

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

Instagram / vinetrria Vinetria, Januar 2020

Getty Images Kim Kardashian beim "Forbes Women's Summit 2017"

