Dagi Bee (27) kann es kaum erwarten, bis ihr Sohn endlich auf der Welt ist. Im August hatte die YouTuberin ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass sie und ihr Mann Eugen Kazakov (27) zum ersten Mal Eltern werden. Inzwischen liegt die Entbindung ihres Kleinen schon unmittelbar bevor. Sogar Senkwehen verspürte die werdende Mama in den vergangenen Tagen bereits. Doch nun verriet Dagi, dass Baby K wohl doch noch etwas auf sich warten lässt.

In ihrer Instagram-Story gab die Blondine nun ein kleines Schwangerschaftsupdate und verriet, dass ihr Sohn es sich in ihrem Bauch noch einmal so richtig gemütlich gemacht habe. "Ich glaube, der Kleine lässt noch etwas auf sich warten", berichtete die 27-Jährige ihren Abonnenten. Selbstverständlich könnte es dennoch jeder Zeit losgehen – worauf die Beauty augenscheinlich auch bestens vorbereitet ist. Außerdem schien Dagi bereits voller Vorfreude auf die nahende Geburt zu sein.

Im Anschluss verriet die gebürtige Düsseldorferin zudem, dass sie jetzt schon unzählige Nachrichten von ihrer Community zur Geburt bekommen würde. "Vielen lieben Dank für alle Glückwünsche, die ich jeden Tag bekomme, weil Leute denken, ich hätte schon entbunden", erzählte Dagi lachend. "Ist ja auch ganz schön, direkt Glückwünsche zu bekommen die ganze Zeit – kann ja nicht schaden", scherzte die Netzpersönlichkeit anschließend erneut.

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee im November 2021

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

