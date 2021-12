Jennifer Lawrence (31) und ihr Ehemann Cooke Maroney sind offenbar auf der Suche nach einem neuen Heim für ihre kleine Familie. Die Schauspielerin und der Kunsthändler werden zum ersten Mal Eltern. Viel bekannt ist über ihre Schwangerschaft nicht, Anfang des Monats setzte Jennifer aber immerhin erstmals ihren wachsenden Babybauch auf dem roten Teppich in Szene. Nun wurde die "Die Tribute von Panem"-Darstellerin erneut gesichtet – bei einem ganz besonderen Termin.

Jennifer und ihr Ehemann scheinen auf der Suche nach einem neuen Zuhause zu sein. Aktuelle Fotos zeigen die beiden in dem New Yorker Stadtteil East Village (Manhattan) zusammen mit einem Immobilienmakler, von dem sie sich ein Haus zeigen ließen. Die schwangere 31-Jährige und Cooke wirkten dabei total entspannt. Obwohl Jennifer ein lockeres Kleid und einen Mantel trug, ist ihr Babybauch deutlich zu erkennen.

In welchem Monat sich die Hollywood-Beauty befindet, ist nicht bekannt. Dass ihre Fans doch noch Einblicke in ihre Schwangerschaft bekommen werden, ist unwahrscheinlich. Jennifer kündigte bereits an, ihr Baby komplett aus der Öffentlichkeit raushalten zu wollen. "Jeder Instinkt meines Körpers möchte die Privatsphäre für den Rest des Lebens schützen, so gut es geht", erklärte sie diese Entscheidung.

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Don't Look Up" in New York City, Dezember 2021

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence

MEGA Jennifer Lawrence, Dezember 2021

