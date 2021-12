Königin Letizia (49) tut es Herzogin Kate (39) gleich! Als spanische Royal blickt das ganze Land auf die Outfits der brünetten Schönheit. Bei öffentlichen Auftritten stellt die zweifache Mutter dann immer wieder unter Beweis, dass sie ein echtes Händchen für Mode besitzt und dabei auch mal auf erschwingliche Kleidungsstücke zurückgreift. Bei einem Event holte Königin Letizia nun einen Rock erneut aus dem Schrank, den sie bereits vor zwei Jahren getragen hatte.

Anfang der Woche besuchte die Monarchin die alljährliche Tagung des Cervantes-Instituts. Bei der Veranstaltung trug die 49-Jährige einen Rock, der laut DailyMail von Massimo Dutti stammt. Das Kleidungsstück hatte sie erstmals 2019 zur Schau gestellt. Seitdem war das gemusterte Kleidungsstück ein wiederkehrender Blickfang bei verschiedenen Events. Dazu kombinierte Letizia neben einer seidenen Bluse von Sandro ein Paar schlichte schwarze Pumps. Die Veranstaltung in San Sebastian stellte zudem die letzte Verpflichtung der Ehefrau von Felipe VI. (53) dar, bevor sie sich anlässlich der Weihnachtsfeiertage ihrer Familie widmet.

Bereits im November hatte die Spanierin bei ihrer Reise durch Schweden in den verschiedensten Outfits die Blicke auf sich gezogen. Während sie bei einem Besuch des Nobel-Museums in Stockholm in einem eleganten roten Kleid bezauberte, griff sie beim Staatsbankett dann zu einem eleganten Tüllkleid. Auch in einem langärmeligen Kleid mit Blumendruck machte Letizia seinerzeit an der Seite von Königin Silvia von Schweden (77) eine tolle Figur.

Getty Images Königin Letizia von Spanien im Dezember 2021

Getty Images Königin Letizia von Spanien im Dezember 2021

PPE/Thorton / ActionPress Königin Letizia im November 2021

