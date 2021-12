Chris Noth (67) streitet alle Vorwürfe gegen sich ab. Nachdem das Sex and the City-Sequel And Just Like That mit Sarah Jessica Parker (56), Chris und Co. veröffentlicht worden war, wandten sich zwei Frauen mit schweren Anschuldigungen gegen den Schauspieler an eine Zeitschrift. Der Vorwurf: Der Law & Order-Star soll sie sexuell missbraucht haben. Chris beharrt darauf, dass der Sex immer einvernehmlich gewesen sei. Jetzt wehrte er sich erneut und tat die Vorwürfe als bloße Lügen ab!

Nachdem zwei Frauen Chris des sexuellen Missbrauchs bezichtigt hatten, meldete sich inzwischen eine weitere angeblich Betroffene. Der 67-Jährige soll im Jahr 2010 eine damals 18-Jährige in einem Restaurant in New York sexuell belästigt haben, indem er sie mehrfach ungewollt im Intimbereich berührte. Darauf reagierte nun ein Sprecher von Chris: "Die Geschichte ist eine komplette Erfindung und die angeblichen Schilderungen lesen sich wie schlechte Fiktion", gab er die Meinung des Schauspielers gegenüber People wieder.

Nachdem sich die ersten zwei Frauen bei The Hollywood Reporter mit den Anschuldigungen gemeldet hatten, gab der "The Glass House"-Darsteller gegenüber dem Magazin zu verstehen, dass er sich nichts zu Schulden kommen ließ. "Die Vorwürfe gegen mich, die von Personen erhoben werden, die ich vor Jahren oder sogar Jahrzehnten getroffen habe, sind kategorisch falsch. Diese Geschichten könnten von vor 30 Jahren oder vor 30 Tagen stammen. Nein heißt immer nein – das ist eine Grenze, die ich nicht überschritten habe", stellte er klar.

Getty Images Chris Noth bei der "And Just Like That"-Premiere im Dezember 2021 in New York

Getty Images Chris Noth, "Sex and the City"-Darsteller

Getty Images Chris Noth, Schauspieler

