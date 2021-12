Wagen sie bald den nächsten Schritt? Rita Ora (31) und Taika Waititi gaben im August ihre Beziehung öffentlich bekannt. Seitdem zeigen die Sängerin und der Regisseur ihren Fans auf vielen roten Teppichen, wie verliebt sie sind. Eine erste große Stufe haben die beiden bereits genommen – die "Black Widow"-Interpretin hat ihren Neuen schon ihren Eltern vorgestellt! An den Feiertagen könnte jetzt sogar eine Verlobung folgen.

Wie die britische Zeitung The Sun unter Berufung auf einen Insider berichtete, sei sich die Musikerin sicher, dass Taika der Richtige für sie sei: "Das hat sie so oft gesagt, dass wirklich niemand in ihrem Bekanntenkreis überrascht wäre, wenn er ihr jetzt die Frage aller Fragen stellt." Ritas Eltern sollen dem Filmprofi bei einem Kennenlerntreffen in London bereits ihren Segen für eine Eheschließung gegeben haben.

Dass Rita und Taika erst wenige Monate zusammen sind, sieht die Quelle offenbar nicht als Problem an: "Es mag vielleicht so aussehen, als sei alles wahnsinnig schnell gegangen, aber sie haben seitdem quasi keinen Tag ohneeinander verbracht." Ihre Fans dürfen sich also womöglich über eine faustdicke Festtagsüberraschung freuen.

Getty Images Rita Ora bei der Met-Gala, September 2021

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der Premiere von "Being the Ricardos"

Getty Images Taika Waititi bei der RuPaul's Drag Race Premiere in Sydney im April

