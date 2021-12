Das eigene Kind komplett nackt im Fernsehen zu sehen, könnte ziemlich ungewöhnlich sein. Bei Anna Juliana Jaenner (33) war das kürzlich noch der Fall! Die Schauspielerin nahm an der Kuppelshow Adam sucht Eva teil und suchte mit anderen Kandidaten komplett nackt die große Liebe. Am Ende gewann sie zusammen mit ihrem Adam Sergio Recalde sogar das Finale! Aber hatte Annas Familie eigentlich ein Problem mit ihrer Teilnahme?

UFA sprach mit der ehemaligen GZSZ-Darstellerin über die erste Reaktion aus ihrem Verwandtenkreis. "Mein Vater ist leider schon lange verstorben, aber meine Mama und mein Bruder sind stolz auf mich, dass ich so mutig bin", erzählte sie ehrlich. Als ihre Mutter sie in der ersten Folge sah, stieß sie sogar auf sie an! "Auf meine mutige, schöne, tolle Tochter", schrieb sie eine Nachricht an Anna.

Die Teilnahme bei "Adam sucht Eva" war für die 33-Jährige jedoch nicht das erste Mal, ihre Haut im TV zu zeigen. Denn bereits mit Anfang 20 musste sie für eine Sendung eine Oben-ohne-Szene drehen und fragte ihre Mutter damals um Rat. "Sie hat nur gelacht und gesagt, dass ich das jetzt machen müsse, weil das in zehn Jahren niemand mehr sehen will", erklärte sie. Doch das hat sich nicht ganz bewahrheitet! "Tja, jetzt bin ich zehn Jahre älter und komplett nackt im Fernsehen zu sehen", witzelte die Beauty.

RTLZWEI Anna Juliana Jaenner und Sergio Recalde bei "Adam sucht Eva"

Instagram / annajulianajaenner Anna Juliana Jaenner, Schauspielerin

RTLZWEI/Christoph Kassette Anna Juliana Jaenner, "Adam sucht Eva"-Teilnehmerin 2021

