Hilary Duff (34) und Matthew Koma schweben immer noch auf Wolke sieben! Bereits seit einigen Jahren gehen die Texanerin und der Musiker nun schon gemeinsam durchs Leben. Zusammen hat das Paar zwei Töchter, die im Oktober 2018 und März 2021 zur Welt kamen. Aus ihrer geschiedenen Ehe mit Mike Comrie (41) brachte die Schauspielerin zudem noch einen Sohn mit in die Beziehung. Anlässlich ihres zweiten Hochzeitstages richtete Hilary nun einige liebevolle Worte an ihren Ehemann.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 34-Jährige nun eine Reihe an Erinnerungsstücken von ihrer Hochzeit. Neben einem kurzen Video, in dem Matthew seine Herzdame auf dem Arm trägt, veröffentlichte die Sängerin beispielsweise auch zahlreiche Bilder, die sie in einem glitzernden Kleid zeigen. "21. Dezember 2019 mit dem Mann meiner Träume", schrieb Hilary unter ihrem Post und kam anschließend gar nicht mehr aus dem Schwärmen für ihren Partner heraus. "Papabär. Mein bester Freund. Ein guter Mensch. Das ist alles", kommentierte die Lizzie McGuire-Darstellerin die Aufnahmen weiter.

In den Kommentaren gratulierten anschließend viele Follower und auch einige Prominente, darunter Ashley Tisdale (36), Ashlee Simpson (37) und Suraj Sharma (28), den Eheleuten zu ihrem Hochzeitstag. Selbstverständlich ließ es sich auch Matthew nicht nehmen, auf seinem Profil in Erinnerungen zu schwelgen. "Vor zwei Jahren begann ein neues Kapitel in unserer intensiven Liebesgeschichte", schrieb er in seiner Story.

Instagram / hilaryduff Matthew Koma und Hilary Duff im Dezember 2021

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma bei ihrer Hochzeit im Dezember 2019

Instagram / matthewkoma Hilary Duff und Matthew Koma im September 2021

