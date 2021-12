Haben sich Kubilay Özdemir und Georgina Fleur (31) nun endgültig wieder versöhnt? In der Vergangenheit machte das einstige Paar immer wieder Schlagzeilen mit seinen öffentlichen Auseinandersetzungen. Zuletzt hatte die rothaarige Schönheit eigentlich die Nase voll von ihrem Ex und versichert, keinen Kontakt mehr mit ihm pflegen zu wollen. Doch seitdem ihr gemeinsames Kind auf der Welt ist, scheint sich das Duo einander wieder anzunähern. Jetzt alberten Kubi und Georgina bei einem weihnachtlichen Spaziergang miteinander herum.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer nun eine Reihe von Eindrücken des Abends mit seiner Ex-Freundin und ihrer gemeinsamen Tochter. Zusammen gingen die Eltern auf einen Weihnachtsmarkt in Georginas Wahlheimat Dubai. Neben einem riesigen leuchtenden Weihnachtsbaum gab es dort sogar einen Bereich, in dem die Kinder mit unechtem Schnee spielen konnten. Augenscheinlich hatten die Reality-TV-Darstellerin und Kubi jede Menge Spaß, denn der 42-Jährige teilte einen Clip, in dem die beiden vertraut miteinander herumalbern. "Meinen familiären Verpflichtungen nachkommen", betitelte Kubi die Aufnahmen anschließend.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Georgia verraten, dass sie den bevorstehenden Jahreswechsel gemeinsam mit ihrem Ex und ihrem Kind verbringen werde. "Wir werden alle hier in Urla sein an Silvester", erzählte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin. Sie glaube fest daran, dass sie dieses Jahr "ein tolles Silvester" erleben werde.

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai

ActionPress Georgina Fleur und Kubilay Özdemir im Juli 2020 in Köln

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir mit seiner Tochter

