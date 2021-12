Die britischen Royals grüßen ihre Fans zu Weihnachten! Den Anfang machten Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) zusammen mit ihren drei Kids George (8), Charlotte (6) und Louis (3). Die royalen Anhänger waren von dem neusten Schnappschuss der royalen Fünf ganz aus dem Häuschen. Heute überraschten Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) ebenfalls mit einer niedlichen Aufnahme und präsentierten zum ersten Mal ihre Tochter Lilibet Diana dabei. Aber welche weihnachtliche Aufnahme regt eigentlich mehr zum Schwärmen an?

Vor zwei Wochen veröffentlichten die Cambridges ihre alljährliche Weihnachtskarte und bestärkten damit ihr Bild einer nahezu perfekten Familie. Was die Herzen der Royal-Fans dabei besonders zum Schmelzen brachte, waren die drei Mini-Royals. Diese lächelten nämlich nicht nur bezaubernd in die Kamera, sondern sind auch allesamt schon ganz schön groß geworden. Die charmante Aufnahme wurde in ihrem diesjährigen Urlaub auf Jordanien geknipst. Papa William soll sich ganz bewusst für dieses Bild entschieden haben, wie die Daily Mail berichtete. Denn seine Gattin verbrachte als Kind zwei wunderbare Jahre in dem Wüstenland.

Passend zu ihrem Sommerurlaub entschieden sich die Cambridges für luftig leichte Kleidung. William und Kate posierten beide in einen Pärchen-Look in Olivegrün. Auch ihr ältester Sohnemann zog mit. Seine Schwester Charlotte sowie der jüngste im Bunde Prinz Louis verzauberten in kurzem Kleidchen und einer Kombination aus Poloshirt und Shorts in hellen Blautönen. Süßes Detail des Bildes: Kates Hand liegt auf dem Knie ihres Mannes.

Heute überraschten dann Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Follower mit einem ganz besonderen Anblick! Denn sie präsentierten zum allerersten Mal voller Stolz Töchterchen Lilibet. Ihr perfektes Familienglück wird mit dieser Aufnahme für die Welt festgehalten. Vermutlich ist das Foto auf ihrem Anwesen in ihrer Wahlheimat Kalifornien entstanden. Harry und Meghan tragen legere Jeanshosen. Söhnchen Archie Harrison sitzt im weißen Hemd und mit nackten Füßchen auf dem Schoss seines Vaters. Der süße Fratz kommt ganz klar nach Harry, wie man unschwer an seinen roten Löckchen erkennen kann.

Mittelpunkt des Schnappschusses ist jedoch ganz klar die kleine Lilibet. In einem weißen Kleidchen strahlt die Kleine ihre Mutter Meghan an. Laut der Us Weekly soll sie sich ganz prächtig entwickeln. Eine weitere Besonderheit der Sussex-Weihnachtskarte: Es wirkt wie eine Momentaufnahme. Nichts scheint gestellt, sondern einfach echt! Aber was meint ihr? Welche Weihnachtskarte mögt ihr lieber: die der Cambridges oder die der Sussexes? Stimmt unten ab!

Anzeige

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Anzeige

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Johannesburg, Südafrika, 2019

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate beim Remembrance Day 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de