Kanye West (44) lässt sich die Stimmung nicht vermiesen. Anfang des Jahres gaben der Rapper und Kim Kardashian (41) bekannt, dass sie sich nach fast sieben Jahren Ehe scheiden lassen. Während die Unternehmerin ihrem baldigen Ex augenscheinlich nicht nachtrauert, erzählte der Musiker kürzlich noch, dass er um die Mutter seiner Kinder kämpfen würde. Auf der Geburtstagsparty von Offset (30) zeigte sich Kanye nun allerdings ganz unbeschwert.

Wie DailyMail nun berichtete, stand der 44-Jährige bei der Veranstaltung des "Walk It Talk It"-Interpreten in Los Angeles ebenfalls auf der Gästeliste. In einem lässigen Outfit, bestehend aus einem lilafarbenen Hoodie, einer dunkelgrauen Jeans und klobigen Stiefeln, erschien er auf der Feier. Dazu kombinierte er einen langen Ledermantel und eine dunkle Sonnenbrille. Doch Kanye schien wenig Zeit zu haben, denn der er gab die Geschenke für seinen Musikerkollegen eilig ab, bevor er schnell wieder verschwand.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass sich der vierfache Vater nach nur wenigen Monaten Beziehung von seiner angeblichen Freundin Vinetria getrennt haben soll. Ein Insider hatte offenbar gegenüber Page Six verraten, dass der Musiker und die Influencerin wieder ihre eigenen Wege gehen würden. Offiziell bestätigt haben die beiden das Liebesaus allerdings noch nicht.

Backgrid Kanye West im Dezember 2021

Backgrid Kanye West im Dezember 2021

Getty Images Kanye West, Rapper

