Happy Birthday Jimi Blue Ochsenknecht (30)! Der Schauspieler feiert heute seinen 30. Geburtstag – für ihn war es ein aufregendes Jahr, denn er wurde zum ersten Mal Vater. Obwohl er und Yeliz Koc (28), die Mutter seiner Tochter, sich noch vor der Entbindung trennten, scheinen sie sich inzwischen wieder etwas anzunähern: Die Influencerin zählt zu den Gratulanten an Jimis großem Tag – auch seine Familie meldete sich im Netz.

Ganz vorne mit dabei ist Natascha Ochsenknecht (57): Sie teilte auf Instagram ein Video mit mehreren Kinderfotos ihres Sohnes und scherzte: "Du bist 30 Jahre geworden und hast mich auch noch zur Oma gemacht. Schlimmer gehts eigentlich nicht!" Sie könne kaum glauben, wie erwachsen ihre Kinder inzwischen sind. "Du bleibst aber für mich immer der kleine, lange lächelnde Brezelfresser", witzelte die 57-Jährige. Auch Jimis kleine Schwester Cheyenne (21) teilte ihre Glückwünsche zusammen mit ein paar gemeinsamen Fotos und Videos in ihrer Story.

An seinem 30. Geburtstag geht es für Jimi auf die Piste: Der "Wilde Kerle"-Darsteller ist zusammen mit ein paar Freunden, Cheyennes Partner Nino und seinem Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (31) beim Skifahren in Österreich. Letzterer teilte in seiner Story bereits ein kurzes Video aus der Gondel, in dem man die Gruppe jubeln hört.

Instagram / nataschaochsenknecht Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / dieseochsenknechts Die Ochsenknechts an Heiligabend 2021

