Demi Lovato (29) möchte wohl befreit ins neue Jahr starten! Der einstige Disney-Star durchlebte in diesem Jahr eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Das Stimmwunder brachte seine Doku "Dancing with the Devil" raus, außerdem outete Demi sich als non-binär. Außerdem fasste der Superstar den Entschluss, endgültig clean zu werden – zuvor hatte die Sängerin gelegentlich noch Alkohol und Marihuana konsumiert. Ins neue Jahr möchte Demi nun offenbar ohne Ballast starten!

Auf Instagram postete die internationale Bekanntheit einen Clip, in dem sie mit raspelkurzen Haaren posiert. Den Post betitelte sie schlicht und einfach mit "Neustart". Bei den Fans kam der neue Look super an. "Du siehst verdammt unglaublich aus" oder "Oh mein Gott, was für ein wilder Look", schrieben die Follower in der Kommentarspalte.

Im Juni hatte Demi gegenüber People bekannt, dass es 2018 zu einer fast tödlichen Überdosis 2018 gekommen war, weil sie die "Wahrheit" ignoriert habe: "Ich habe mich so sehr bemüht, zu unterdrücken, wer ich wirklich bin, um in dieses sexy, weibliche Popstar- und Schauspielerinnen-Image zu passen, das andere mir zugewiesen hatten."

Anzeige

Getty Images Demi Lovato im März 2021 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Demi Lovato bei der Premiere der Doku "Dancing with the Devil" 2021

Anzeige

Getty Images Demi Lovato im September 2021 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de