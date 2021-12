Hat Andrej Mangold (34) sein Tief überwunden? Die vergangenen Monate waren nicht leicht für den Ex-Bachelor. Sein Auftritt im Sommerhaus der Stars kam bei vielen nicht gut an, was einen heftigen Shitstorm zur Folge hatte – das Ganze ging bis hin zu Morddrohungen gegen den Basketballspieler. Dann zerbrach auch noch die Beziehung zu seiner Bachelor-Gewinnerin Jennifer Lange (28). Am Ende wurde dem Influencer alles zu viel und er zog sich für eine ganze Weile aus der Öffentlichkeit zurück. Doch inzwischen konnte Andrej alles überwinden! Es geht ihm auch viel besser...

Im Promiflash-Interview auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz sprach er jetzt offen über die schwere Zeit in seinem Leben: "Ich bin eigentlich kein Freund, das alles groß und breitzutreten, aber wenn man sich dann mal zurückzieht und dann merkt, dass der Körper die Notbremse selber zieht, dann macht man sich natürlich Gedanken, reflektiert", schilderte Andrej. "Deswegen habe ich mir die Zeit genommen, habe ein paar Stellschrauben angezogen, mir mehr Zeit für mich und meine Projekte genommen und jetzt geht's mir gut", betonte der 34-Jährige. "Ich mache meinen Sport, ich habe viele andere Sachen, die ich mache, und ich schaue gespannt und positiv in die Zukunft."

In dem Interview offenbarte Andrej auch, ob er noch Kontakt zu seiner Ex Jenny hat, die inzwischen neu vergeben ist – oder ihr zumindest auf Social Media folgt: "Ich habe aktuell keinen Kontakt, ich verfolge sie auch nicht. Sie ist glücklich, das freut mich für die beiden, und ich gehe meinen eigenen Weg", stellte der Sportler klar.

Splash News ; ActionPress Andrej Mangold auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange, Oktober 2021

