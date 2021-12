Chrishell Stause (40) will sich nicht unterkriegen lassen! Für die Selling Sunset-Darstellerin waren die vergangenen Monate nicht leicht. Im Juli dieses Jahres wurde bekannt, dass sie den "Selling Sunset"-Boss Jason Oppenheim (44) datet. Vor wenigen Tagen dann die Überraschung: Die beiden haben sich getrennt. Der Beauty wird immer wieder vorgeworfen, sie wäre nur aufgrund ihrer Männergeschichten erfolgreich: Doch diesen Hass sieht Chrishell nicht mehr so eng!

Im Gespräch mit People offenbarte die 39-Jährige, wie sie mit den fiesen Kommentaren in den sozialen Medien umgehe. "Ehrlich gesagt, finde ich diese Dinge in diesem Moment unterhaltsam", verriet sie. Das Internet gehöre nun mal zu ihrem Job dazu, weswegen ihr die Kritik der User nicht mehr sonderlich nahegehe. Stattdessen nehme Chrishell die Aussagen mit Humor. "Es ist einfach lustig, wenn sich offensichtlich jemand so sehr über das Leben eines Fremden aufregt, dass es seinen Tag ruiniert", erklärte sie.

Nachdem im Sommer bekannt geworden war, dass sich die Immobilienmaklerin in ihren Chef Jason verliebt hatte, hagelte es wieder eine Welle von negativen Bemerkungen. Die Fans des Reality-Formates fanden, dass sie nur wegen ihrer damaligen Beziehung zu Jason größere Aufträge bekommen hatte. Darauf hatte Chrishell aber ganz cool reagiert: "Es scheint so, als wäre ich nicht die Erbärmliche", merkte sie an.

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause, 2020

Getty Images Chrishell Stause, TV-Star

Getty Images TV-Bekanntheit Chrishell Stause und ihr Freund Jason Oppenheim

