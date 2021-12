Cathy Hummels (33) platzt fast vor Stolz. Im Januar 2018 wurden die Fernsehmoderatorin und ihr Mann Mats Hummels (33) zum ersten Mal Eltern. Seitdem zeigt die in Dachau geborene Beauty im Netz immer wieder, wie glücklich ihr Sohn Ludwig (3) sie macht. Sogar als Liebe ihres Lebens bezeichnete die Influencerin ihren Nachwuchs bereits. Nun lernte der kleine Mann schwimmen, worüber sich Cathy sehr erfreut zeigte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 33-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Sohn im Arm hält. Voller Freude grinst die Mama in die Kamera und verriet in ihrem Post dann auch gleich den Grund dafür. "Ersten Schwimmunterricht erfolgreich absolviert", berichtete sie begeistert unter dem Foto. Augenscheinlich war Cathy aufgrund der Errungenschaft des Dreijährigen einfach nur mega-stolz, denn in ihrem Beitrag verwendete sie außerdem den Hashtag #proudmama.

In ihrer Story wandte sich Cathy dann erneut an ihre Community und berichtete ein wenig von ihren Absichten hinsichtlich des Schwimmunterrichts. "Schwimmen lernen ist wichtig, damit Ludwig versteht, dass Wasser auch gefährlich ist", meinte die ehemalige Schlag den Star-Kandidatin. Dazu teilte sie ein Tortendiagramm, mit dem sie verdeutlichte, wie häufig Ertrinkungsunfälle bei Kindern vorkommen. Anschließend postete sie noch einen Schnappschuss vom Beckenrand, auf dem ihr Sohn fasziniert aufs Wasser blickt.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Oktober 2021

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels (r.), Cathy und Mats Hummels' Sohn

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im Dezember 2021

